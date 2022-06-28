شاهد .. فنانة شهيرة تفجر أعترافات غير مبسوقة : خلعت الحجاب بعد ما ضبطت أعز صديقاتي مع زوجي في شقتي !! من تكون ؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تفجر أعترافات غير مبسوقة : خلعت الحجاب بعد ما ضبطت أعز صديقاتي مع زوجي في شقتي !! من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

روت الفنانة فريدة سيف النصر، موقفًا دفعها إلى خلع الحجاب.



وقالت سيف النصر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "كلام الناس" المعروض بفضائية "MBC مصر" وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، إنها ارتدت الحجاب بعد حضورها لدرس ديني ركز على الموت.



وعقب ارتدائها للحجاب، كانت "فريدة" على علاقة طيبة بإحدى صديقاتها "الأنتيم" بحسب وصفها، ووثقت فيها ومنحتها مفتاح شقتها للإقامة فيه خلال غيابها عن المنزل لأغراض مختلفة، كحضور الدروس الدينية وغيرها.

هذا الوضع، كانت له نتائج عكسية وفق رواية "فريدة"، إذ خانها زوجها مع صديقتها، فتحكي: "كان ليا صاحبة بحبها وأنتيمتي، حبيبتي حبيبتي، وكنت بآمن لها انزل التصوير تقعد في البيت تعمل أكل (..) هي طلعت بالأستاذ ما شاء الله، أستاذة ورئيسة قسم".

وعقب اكتشاف "فريدة" لهذا الأمر، أنهت علاقتها بزوجها بـ"سلاسة" حسب تعبيرها، كما أقدمت على خلع الحجاب بسبب تعرضها لـ"هزة" وفق وصفها: "جاتلي عدم ثقة في نفسي وشكلي بالحجاب كإني كبرت".



ونوهت "فريدة" أن الفترة التي ارتدت فيها الحجاب تبعها كل من سوسن بدر وغادة عادل، وما أن خلعته حتى أقدمت كل منهن على التخلي عنه: "كنت بالنسبة لهم قدوة".