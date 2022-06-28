شاهد .. أخيرا انكشف السر المستور.. هذا هو سبب إستبعاد اعمال دنيا سمير غانم من العرض للمرة الثانية.. و من يقف وراء ذلك ؟!!

انت الان تتابع خبر أخيرا انكشف السر المستور.. هذا هو سبب إستبعاد اعمال دنيا سمير غانم من العرض للمرة الثانية.. و من يقف وراء ذلك ؟!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

استبعد عرض فيلم دنيا سمير غانم تسليم أهالي عن موسم عيد الأضحى، وذلك من تلقيها صدمة خروج مسلسلها الجديد عالم موازى من السابق الرمضاني الماضي، والذى كان سببا فى نشوب أزمة مع المنتج هشام جمال.

وعلى الرغم من أن عمل "تسالي أهالي" كان جاهزا للعرض، إلا أن الشركة المنتجة لم تكن تحسم موقف عرض الفيلم، وفيلم "تسليم أهالي" يضم عدد كبير من الفنانين من بينهم دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، كما تظهر الراحلة دلال عبد العزيز خلال الأحداث.

كما لم يعرض مسلسل "عالم موازي" فى موسم رمضان 2022 بعدما كان مقرر عرضه في رمضان 2021، ليتأجل للعام الثانى على التوالي.

كما قرر المنتج هشام جمال عرض الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا ربوت"، والذي تشارك في بطولته ليلي احمد زاهر ليتفاجأ الجمهور ومتابعي دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإلغائها متابعة المنتج، وفي الوقت نفسه قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة المنتج أيضا، رغم وجوده ضمن أبطال المسلسل، وذلك برغم أن هشام جمال أبقى على متابعة دنيا سمير غانم ووهبة أيضا.

وقد صرح المنتج هشام جمال عن سبب تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم، في لقاء تلفزيوني على قناة "الحياة"، قائلا: "سبب عدم عرض المسلسل هو تغير الظروف ومتطلبات السوق في الوقت الحالي وهي إنه لا يستطيع أن يقدم مسلسل 15 حلقة في الوقت الذي لا يوجد عمل آخر مكون من 15 حلقة.

وتابع: "لم أجد أمامي سوى خيارين، الأول كان استكمال المسلسل ليكون 30 حلقة، والثاني عرضه خارج السباق الرمضاني، ولكن الخيار الأخير أمامنا".