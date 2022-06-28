شاهد .. نانسي عجرم تخلع خاتم الزواج على المسرح وخبر طلاقها يُشعل مواقع التواصل !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تخلع خاتم الزواج على المسرح وخبر طلاقها يُشعل مواقع التواصل !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد ظهورها أكثر من مرة على المسرح دون خاتم الزواج، انتشر على مواقع التواصل اشاعات طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وطرح المتابعون تساؤلات حول اسباب ظهورها دون خاتم الزواج، وحول حقيقة انفصالها عن زوجها.

وبدوره سخر مدير أعمال نانسي عجرم، السيد ​جيجي لامارا​ من شائعة الإنفصال التي ضجت مواقع التواصل،​ وأكد لموقع "الفن" ان هذه المعلومات مجرد اشاعات، وفبركة، قائمة على معطيات غير صحيحة وهي عدم رؤية خاتم الزواج في يدها خلال إطلالاتها على المسرح.

وقال لامارا خلال حديثه: "متى صعدت نانسي على المسرح و خاتم الزواج بيدها"، مؤكدا ان الشائعة ردت على نفسها بنفسها لان مضمونها فارغ ولا يصدق، وعلاقة الفنانة بزوجها الهاشم على ما يرام ولم يحدث الانفصال أبدا.

وبعد ان استرجع المتابعون والمهتمون بأخبار المشاهير والفنانة نانسي عجرم تحديدا، حفلاتها وظهورها السابق على المسرح، تبين انها لا ترتديه اساساً خلال غنائها على المسرح.

وعلى صعيد آخر، نشرت عجرم مجموعة صور لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض، نالت بها اعجاب المتابعين الذين أمطروها بالتعليقات، ومما كتبه المتابعون: "ملكة الأبيض، "أجمل صورة بالأبيض"، "تسلم جمال الضحكة"، وغيرها من التعليقات المشيدة بجمال الفنانة.

وكانت قد أحيت نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في الأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وغنت أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

يذكر ان نانسي عجرم وعائلتها قد تعرضت منذ سنوات لواقعة مأساوية بعد ان قتل زوجها شاب سوري تسلل داخل منزلهم، وما زالت القضية في المحاكم ولم يصدر الحكم النهائي فيها.