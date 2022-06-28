شاهد .. أول ظهور لإبنة حمدي ميرغني وإسراء عبدالفتاح .. جمالها ساحر ونسخها من أمها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لإبنة حمدي ميرغني وإسراء عبدالفتاح .. جمالها ساحر ونسخها من أمها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت إسراء رسالة لابنتها، قائلة: “اسمح لي أن أحبك أكثر قليلًا قبل أن تكون صغيرًا بعد الآن”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وحرصت إسراء أن تنسق إطلالتها ابنتها الصغيرة مع إطلالتها لتخطف الأضواء نحو جمالها وأناقتها، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا، وعلّق الجمهور على مدى الشبه بينها وبين إبنتها: ربنا يحفظها ويخليهالك، شبه مامتها جداً، أختك الصغيرة يا إسراء، خدت جمالك يا إسراء.

إسراء عبدالفتاح في الأشهر الأخيرة من الحمل



وحرصت اسراء عبد الفتاح بمشاركة متابعيها عبر حسابها على انستجرام بصورة لها ظهرت فيها من أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة أثناء أدائها لفريضة العمرة، حينما كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل ببطنها البارز.

اسراء أرفقت صورتها بدعاء لحفظ مولودها كتبت فيه :”اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين”.