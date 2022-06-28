شاهد .. أحمد رزق امتنع عن تناول هذه الوجبة فخسر 25 كيلو من وزنه خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما هي ؟

انت الان تتابع خبر أحمد رزق امتنع عن تناول هذه الوجبة فخسر 25 كيلو من وزنه خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

حرص الفنان أحمد رزق، على حضور احتفالية توقيع كتاب أحمد زكي.. حكاية رجل مهم للكاتب أسامة عبد الفتاح، المقام مساء يوم الأحد، بجاليري ضي.

وظهر أحمد رزق، في الاحتفالية، فاقدا الكثير من وزنه، وهو ما لاحظه الحضور.

أقدم الفنان احمد رزق على عمل رجيم قاسى دي الى فقدانه أكثر من 25 كيلو من وزنه بشكل كبير جدا، في غضون أسابيع.

واعتمد الفنان على حمية من الدكتور "أوز" التي تستبدل الوجبات بمشروبٍ مصنوع من الفاكهة والخضار والبذور.

وكان الفنان أحمد رزق، ذكر خلال حواره في برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أنه فكر في إنقاص وزنه من قبل، إلا أن الطبيب نصحه، بالابتعاد عن فكرة العملية للحصول على وزن مثالي، موضحا أن الطبيب أخبره بأن العملية مضمونة، لكن ضميره يحتم عليه إخباره بأن فيها مخاطرة على عمله كفنان، بعكس إذا إنقص وزنه أمام الجمهور خطوة خطوة، وليس بشكل مفاجىء.

كتاب "أحمد زكي.. حكاية رجل مهم" صادر عن دار الفاروق للنشر والتوزيع، للناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح الذي كشف لمصراوي بأن الكتاب يتحدث عن أعمال ومسيرة أحمد زكي فقط.

الكتاب اقتراب غير تقليدي من عالم النجم الكبير أحمد زكي، لا يكتفي بالألقاب والأوصاف الفارغة من المعنى مثل "الإمبراطور" و"الباشا"، بل يرصد كيف صعد للقمة بصعوبة شديدة، باذلا الكثير من العرق والدم والدموع، ويقف على دوره الحقيقي في السينما المصرية، والأسباب الموضوعية لاعتباره مهما في تاريخ الفن العربي بشكل عام.

ويقدم المؤلف تحليلا غير مسبوق لأسلوب أدائه المذهل، لا يقنع بكلام مرسل يردده البعض، سواء للمدح – مثل "غول التمثيل" و"جبار الأداء" – أو للانتقاد والذم، مثل أنه يُقَلِّد، خاصة عندما يجسّد شخصيات عامة، أو يتقمص بشكل مرضي تغلب فيه الفطرة على قواعد الاحتراف والمهنية.

ويطرح الكتاب تساؤلات غير معتادة عن كيفية التعامل – في موقع التصوير – مع ممثل متوهج الموهبة والجنون الفني والرغبة في الكمال مثله، وعن علاقة العمل الفريدة التي جمعته بالسندريلا سعاد حسني.