شاهد .. ماهلاغا جابري تفجر غضباً واسعاً وتظهر بمنشفة خفيفة فقط دون أن ترتدي أي شي تحتها !!

انت الان تتابع خبر ماهلاغا جابري تفجر غضباً واسعاً وتظهر بمنشفة خفيفة فقط دون أن ترتدي أي شي تحتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أحدثت من خلالها حالة من الغضب الواسعة.





وأطلت ماهلاغا وقد إكتفت بوضع فوطة على جسمها، من دون أي ملابس أخرى الأمر الذي إعتبره الجمهور جرأة كبيرة.



كما ظهرت بشعر مبلول ومن دون ماكياج، بإطلالة عفوية للغاية.



وكانت ماهلاغا قد إستذكرت رحلتها إلى دبي وشاركت الجمهور مجموعة من الصور الحديثة، ظهرت فيها بإطلالة راقية جدا، وأطلت ماهلاغا جابري على المتابعين بإطلالتها الجميلة التي اعتاد عليها الجمهور، واختارت فستانا أسودا تميز بقصته الفريدة.