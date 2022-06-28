شاهد .. شقيقة الفنانة هنا الزاهد ’’نور‘‘ تخطف أنظار المصريين والعرب بجمالها الشديد بأول ظهور علني لها !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر شقيقة الفنانة هنا الزاهد ’’نور‘‘ تخطف أنظار المصريين والعرب بجمالها الشديد بأول ظهور علني لها !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مصور وهي تحتفل بتخرج شقيقتها الصغيرة نور. التي خطفت الانظار بجمالها.

جمع الفيديو العديد من اللقطات بينها وبين شيقتها، وهنأتها الزاهد وقالت إنها رغم تخرجها من الجامعة إلا أنها مازالت ترى شقيقتها طفلة صغيرة، وذلك قبل أن تنشر فيديو وثقت به لحظات من طفولة شقيقتها إلى لحظات تخرجها من الجامعة.

ووجهت هنا الزاهد رسالة مؤثرة إلى شقيقتها نور وقالت لها: “لحظات مثل هذه.. أختي الصغيرة تتخرج! كوني على طبيعتك وكوني شجاعة، أعلم أنك سوف تتألقين في كل مجال من مجالات حياتك.. أنا أؤمن بك”، وردت شقيقتها أيضاً برسالة عاطفية إليها، وعبرت عن حبها الكبير لها، وفخرها أنها شقيقتها الكبرى.

كما شاركت جمهورها بالعديد من الفيديوهات بخاصية الاستورى تعبر عن مدي فرحتها باختها وأنها مازلت تعتبرها صغيره وظهرت أيضًا في بعض الفيديوهات وهي تسير في الجامعة لتتذكر فترة دراستها بها والمكان الذي كانت تجلس فيه وتمارس نشاطها المُفضل التمثيل.

بالصدفة التقت هناك بأحد العاملين في الجامعة وأعطاها صورة حفل تخرجها التي لم تكن حصلت عليها بعد وظلت الجامعة محتفظة بها طوال 5 سنوات.