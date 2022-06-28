شاهد .. محمد عبده يجدد إهانة طلال مداح وأبو بكر سالم ومذيعة قناة العربية تقف مصدومة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر محمد عبده يجدد إهانة طلال مداح وأبو بكر سالم ومذيعة قناة العربية تقف مصدومة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

محمد عبده، فنان العرب، حل ضيفاً على برنامج تفاعلكم على قناة العربية، وذلك على هامش حفله الأخير بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، والذي أحياه في أبو ظبي بتنظيم من شركة روتانا، و جاءت تصريحات محمد عبده كعادته جريئة وغير متوقعة.

وفاجأ محمد عبده سارة الدندراوي، مقدمة برنامج "تفاعلكم"، بكشفه عن غضبه من ابنه عبد الرحمن، بعدما كشف الأخير عن موهبته الغنائية لأول مرة في رمضان الماضي، وقال إنه فوجيء بظهور ابنه والغناء في إحدى البرامج بدون علمه،.

وأضاف أنه يدخر ابنه لمجالات أخرى، ولا يمانع من عمله في مجال الفن سواء العزف أو غيرها، خاصة أنه يمتلك مهارة العزف على البيانو، ولكنه يرفض أن يحترف ابنه مجال الغناء.

وقال محمد عبده عن سبب منعه ابنه من دخول مجال الغناء، وأضاف: "مطرب لا أبداً.. المهنة هذه ما أبغاها وأنا حر، وزعلت منه وسامحته"، وأشار إلى ان ابنه وعده بعدم تكرار الأمر، واعترف بتشابه صوته مع صوت ابنه بسبب "الجينات".

وتحدث محمد عبده عن بداياته الفنية، وقال إنه دخل المجال الفني حباً في الغناء والفن وليس للشهرة، وأضاف أنه يستمع إلى أغانيه في السيارة، خاصة أغانيه من الحفلات، وقال إنه عندما يرى الشباب يحبون الغناء الطربي والكلاسيكي يشعر أنه متجدد وانه مطرب لكل المراحل بالفعل، وقال أيضاً في تصريحاته:" أنا أول فنان عربي سيغني على مسرح أوبرا باريس وسنقدم حفلين متتاليين بسبب الإقبال الكبير من الجمهور".

محمد عبده يوضح حقيقة هجومه على عبد المجيد عبد الله

وتحدث الفنان محمد عبده على عودة عبد المجيد عبد الله إلى الحفلات، وقال إن الجمهور كان يشتاق إليه وكذلك زملائه، وعلق على اتهامه بالهجوم على عبد المجيد عبد الله، ونفى ذلك، وقال إنه مازحه فقط على المسرح بسبب تخوف عبد المجيد من مرضه في الأذن، وقال إن ما أصيب به عبد المجيد عانى منه هو أيضاً بسبب ارتداء سماعات الرأس، وكشف أنها تحتاج إلى الشجاعة للتغلب عليها، لأن التفكير بها باستمرار تزيد من أعراضها.

واختتم محمد عبده تصريحاته بالتعليق على تصريحاته المثيرة للجدل عن أبو بكر سالم وطلال مداح، وقال أنه طبيعة البرنامج الذي ظهر به "مراحل" كانت تحتم عليه إطلاق تصريحات صدامية وصريحة، وكان على طبيعته ولكن تصريحاته أخذت منحنى آخر، واعتذر عن تصريحاته بسبب غضب البعض ولم يتراجع عن تصريحاته حولهما وسط استغراب مذيعة قناة العربية.