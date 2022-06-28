شاهد .. تشوه وجه النجمة فريدة سيف النصر يصدم الوسط الفني.. لن تصدق ما أصابها وكيف أصبحت !! (لن تستطيع التعرف عليها)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه النجمة فريدة سيف النصر يصدم الوسط الفني.. لن تصدق ما أصابها وكيف أصبحت !! (لن تستطيع التعرف عليها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحتفل الفنانة فريدة سيف النصر، في سبتمبر القادم، بعيد ميلادها الثالث والستين، حيث ولدت النجمة الشهيرة في 10 سبتمبر 1959، وتألقت في السينما والدراما.

وصدمت النجمة المصرية الشهيرة جمهورها في وقت سابق بعدما كشفت عن تشوه ملامحها بسبب ورم في وجهها.

ونشرت ​فريدة سيف النصر​، صورة صادمة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها ورم شديد في وجهها من دون أن يكون نتيجة إجرائها عمليات تجميل في الوجه، وناشدت فريدة متابعيها وزملاءها الدعاء لها لتخطي محنتها.

وعلّقت فريدة سيف النصر على الصورة قائلة: "ممكن تدعوا لي من قلبكم.. بجد أول مرة أبكي زي الأطفال.. أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشى بدون سابق إنذار صحيت بصوت نص الليل ودى رابع مرة يحصل لى حاجة غريبة فى وشى وأكون بشتغل.. يعنى مش وقته".

وأضافت فريدة باكية :"استغفر الله.. أحسن من غيرنا سامحنى والنبى اللهم لا اعتراض.. عاملة زى الكورة الكفر عينيا مقفولة وبوءى مدلدل حتى حواجبى وارمه.. يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقى مش أنا.. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمد لله.. مش هزار.. تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاى مش عارفين.. عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستنى الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية وأوجمنتين.. وبعدين يقرر فى إيه؟".

وتابعت قائلة: "هو نفسه بيسأل فى إيه؟.. هو أنا اللى هاعرف يا دكتور.. وطبعًا الفليكتور منيمنى على روحى لأن الألم الحمد لله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومفيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لازم يصوروا من غيرى وأنا وافقت هاعمل إيه!..؟؟".

وختمت بالقول:"قدر الله وما شاء فعل.. حاضر حبيبى يا ربنا كل اللى تجيبه راضيه والحمد لله هو ما بيجيبش حاجة وحشة أبدًا قضا أخف من قضا لو هافدى الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لى.. آسفة عالصورة بس أنتم حبايبى وهاتتحملوا ده أنا لسه منزله عالصفحة لايف بالنظارة الفراشة امبارح باين طلعت فراشه ملوثة.. الآذان سلام بقى".

وكانت فريدة سيف النصر أعلنت شفائها من الورم مشيرة إلى أنه ناتج عن لدغة حشرة سامة نافية في الوقت ذاته الشائعات التي تحدثت عن اصابتها بالسرطان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "رانيا وسكينة" مع روبي ومي عمر في رمضان 2022.