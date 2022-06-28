شاهد .. عريس يجبر عروسته على فعل شيء صادم للغاية في ليلة الدخلة.. ورد صاعق من مبروك عطية لم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر عريس يجبر عروسته على فعل شيء صادم للغاية في ليلة الدخلة.. ورد صاعق من مبروك عطية لم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت عروس مصرية الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بسؤال يخص العلاقة الحميمة تقول فيه إن زوجها يصمم منذ ليلة الدخلة أن تكون العلاقة من الدبر ويقول لها إنه بينبسط كده فماذا تفعل وهل يجوز ذلك شرعًا؟.

وفي بيان الرأي الشرعي، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب أوضح عطية حكم الجماع من الدبر، وماذا تفعل المرأة إذا طلب منها زوجها ذلك، قائلًا: ” الزوجة تقوله ما انت لو سرقت هتبقى مبسوط ولو زنيت هتبقى مبسوط بالزنا، ولو مصلتش مش هتحمل هم الأذان، هو كل اللي يبسطنا نعمله؟!”، يقول الدكتور.

وفي بيان الرأي الشرعي، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب أوضح عطية حكم الجماع من الدبر، وماذا تفعل المرأة إذا طلب منها زوجها ذلك، قائلًا: ” الزوجة تقوله ما انت لو سرقت هتبقى مبسوط ولو زنيت هتبقى مبسوط بالزنا، ولو مصلتش مش هتحمل هم الأذان، هو كل اللي يبسطنا نعمله؟!”، يقول الدكتور مبروك عطية موضحًا أن النساء حرث لأزواجهن كما قال تعالى: ” فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه”، أي من مكان الإنجاب، واسمه في الشرع القبل، وقال صلى الله عليه وسلم: “ملعون من أتى امرأته من دبرها”، أي متروك من رحمة الله.

ونصح عطية السائلة قائلًا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: “ما توافقيش أبدًا..أنتي مخلوقة عشان تبسطيه بشرع الله وهو مبسوط عشان يبسطك بشرع الله”، وأكد عطية أننا مقيدون بضوابط فيها السعادة أكثر، ولو فكر الزوج هو وغيره سيجد أن الله لم يشرع شيئًا إلا لو فيه قيمة الانبساط، وأكد عطية أن الانبساط لن يتحقق من الخلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرى الوجه في الجماع.