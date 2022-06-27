شاهد .. آية في الجمال.. إبنة دنيا سمير غانم ’’كايلا‘‘ تفاجئ الكل بظهور غير متوقع : والجمهور: شبه جدتها دلال عبد العزيز !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر آية في الجمال.. إبنة دنيا سمير غانم ’’كايلا‘‘ تفاجئ الكل بظهور غير متوقع : والجمهور: شبه جدتها دلال عبد العزيز !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم أن الفنانة المصرية دنيا سمير غانم كسرت القيود التي تحيط بها ابنتها كايلا ونشرت صورتها مؤخراً بطلب من الجمهور إلا أن تلك الصورة ليست واضحة مثل الصورة التي كشفتها بسمة وهبة قبل سنوات.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة تكشف وجه ابنة دنيا، وذلك خلال لقاء مع الفنان الراحل سمير غانم، في برنامجها "شيخ الحارة"، قبل ثلاث سنوات.

تفاعل العديد من الجمهور مع الصور المنشورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها وبراءتها مثل والدتها وجدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الفنان الراحل كشف حينها أن هذه الصورة قديمة نوعا ما، لافتا إلى أن "كايلا" حاليا من العمر 4 أعوام، وبدأت تتكلم ، وأضاف: "ربنا يخليها لينا ولمامتها".

وبحسب المعلومات التي كشفها الراحل فإن كايلا أصبح عمرها الآن 7 سنوات وربما تدرس حاليا في الصف الأول. وكانت دنيا سمير غانم تزوجت الإعلامي رامي رضوان في عام 2013، بعد خطوبة دامت عاماً ونصف، وأنجبت ابنتها التي اطلقت عليها اسم “كايلا” في إبريل 2014.

وفي الصورة تظهر ابنة دنيا سمير غانم على نحو أكثر وضوحاً، بخلاف الصورة التي نشرتها دنيا سمير غانم مؤخراً وظهرت فيها كايلا برفقتها معطية الكاميرا ظهرها.