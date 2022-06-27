شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. تسريب صورة صادمة للنجمة ’’​آمبر هيرد​‘‘ في السجن .. والجمهور مصدوم !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. تسريب صورة صادمة للنجمة ’’​آمبر هيرد​‘‘ في السجن .. والجمهور مصدوم !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

اثارت صور الممثلة الاميركية ​آمبر هيرد​ وهي بملابس المساجين المعروفة باللون البرتقالي في الولايات المتحدة الأميركية الجدل بين الجمهور، حيث تسأل الجميع عن سبب سجنها.

لكن في الواقع هذه الصور ليست حقيقية، حيث ان محبو الممثل ​جوني ديب​ "زوجها السابق"، قامو بتركيب هذه الصور بغرض السخرية منها.



و كتبوا على اللوحة التي تحملها في الصور المزيفة، عبارات لجعل حملة السخرية أكبر، وذلك بعدما خسرت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد جوني ديب.

ويذكر ان امبر هيرد قررت ان تستأنف حكم المحكمة التي الزمتها بدفع مبلغ نقدي كبير لجوني ديب عوضا عن ماقامت به من تشهير للفنان، ويبدو ان امبر تعيش في ضائقة ماليه كبيرة.