أخبار اليمن : إلقاء 4 قنابل على المواطنين.. 118 خرقاً للهدنة الإنسانية

إلقاء 4 قنابل على المواطنين.. 118 خرقاً للهدنة الإنسانيةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 118 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في قيام الطيران الاستطلاعي المسلح بإلقاء 3 قنابل على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البرح بمحافظة تعز وقنبلة في منطقة باب غلق بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق للطيران الحربي "الأباتشي" في أجواء نجران، و30 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في تبة الطربيل في بئر باشا بمحافظة تعز، والبقاع بنجران.

وأفاد بأنه تم رصد 17 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الوادي وملعاء بمحافظة مأرب، والجبل الأحمر في الحوامرة، والجبهة الشرقية بمحافظة تعز، وحرض بمحافظة حجة، والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود والخوبة بجيزان.

وأكد المصدر تسجيل 66 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.