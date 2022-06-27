شاهد .. ملكة التوقعات ليلى عبداللطيف تكشف ما سيحدث قريباً.. ضربة نووية ستحول دولة إلى رماد وحدوث زلزال مع تسونامي سيدمر دولة عظمى !!

انت الان تتابع خبر ملكة التوقعات ليلى عبداللطيف تكشف ما سيحدث قريباً.. ضربة نووية ستحول دولة إلى رماد وحدوث زلزال مع تسونامي سيدمر دولة عظمى !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف التي تحققت الكثير منها ، تعود ليلى عبداللطيف مجدداً بتوقعات جديدة حول الوطن العربي واليمن ، وقالت ليلى عبداللطيف ان اليمن سيشهد سلاماً واستقراراً بالمرحلة المقبلة وتوقف للحرب وسيدخل اليمن مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً وستتحسن أوضاع اليمنيين ، كما توقعت تحالف كويتي صيني والصين ستقود مصالحه بين الخليج وايران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران ، إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية .

وتوقعت تقدم كبير في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية ، وكانت قد توقعت زيارة اردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات ، كما توقعت الحداد في المغرب ، وحرب في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس .

وعن توقعاتها التي تخص الوطن العربي والعالم ، فقد توقعت ليلى عبداللطيف حدوث زلزال مرعب في ألولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أكبر كارثة تضربها ، وسيسبب الكثير من الضحايا والدمار وستكون الانظار متجه نحو البحر ، في تلميح إلى امكانية حدوث تسونامي ، وستكون المشاهد المرعبة من أفلام الكوارث الطبيعية التي شاهدها الناس واقعاً في أمريكا ، كما توقعت أن يضرب نيزك او مذنب سيضرب منطقة تقع بين أمريكا ودول مجاورة .

وتوقعت العرافة اللبنانية ظهور وباء خطير في دولة وسيتم عزل هذه الدولة وستكون شبيهة بمدن الأشباح ، كما توقعت ظهور سلاح جرثومي خطير للغاية وينتقل بسرعة عبر الهواء وتفشي وباء خطير في المانيا ، علماً أن ليلى عبداللطيف قد توقعت انتشار فيروس كورونا قبل ظهوره وتوفعت ظهور مرض جذري القردة بداية العام حيث قالت أنه سيظهر وباء متعلق بالقردة .

وفي التوقعات التي أطلقتها ليلى عبداللطيف قبل شهر ، توقعت اغتيال شخصية مقربة من الرئيس الروسي ، وقبل أيام جرى اغتيال حامل الحقيبة النووية للرئيس بوتين ، كما توقعت حدوث كارثة تشابه كارثة هيروشيما ناتجه عن الحرب الروسية الأوكرانية ، في إشارة إلى استخدام سلاح نووي ، مؤكدة أن البحرية الأمريكية تستنفر لتنفيذ عملية في البحر للرد .

وتحدثت عن رئيس دولة يتعرض للاغتيال على متن طائرة ، وتوسع الحرب الروسية الأوكرانية إلى اوربا .

وكانت ليلى عبداللطيف قد توقعت الهدنة في اليمن ، وحادثة قتل الطلاب في مدرسة بتكساس ، وارتفاع درجة الحرارة بالعراق والتصحر والعاصفة الرملية وتوقف الملاحه الجوية والعملية الإرهابية التي أستهدفت الجيش المصري في سيناء ، كما توقعت اغتيال قاسم سليماني والعديد من التوقعات التي أصابت على مدى سنوات .