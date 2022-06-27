شاهد .. 5 فتيات يعاشرن شابين معاشرة الأزواج في مصر.. ونهايتهم كانت صادمة ولا تخطر على بال ! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر 5 فتيات يعاشرن شابين معاشرة الأزواج في مصر.. ونهايتهم كانت صادمة ولا تخطر على بال ! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

داهمت أجهزة الأمن في مصر، ناد صحي بمثابة وكر لممارسة الدعارة وألقت القبض على 5 فتيات متلبسات بممارسة الدعارة مع عدد من الشباب.

وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الدعارة نظير مقابل مادي، وتحفظت أجهزة الأمن على أدوات جنسية وعقاقير منشطة كانت المتهمات يقمن ببيعها أيضًا للزبائن.

وخضع المتهمون للتحقيق بتهم ممارسة الدعارة بأجر والترويج للأعمال المنافية للآداب على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة التحقيق اعترفت الفتيات بنشاطهن الإجرامي وأنهن كن يجهزن لهذا النشاط منذ عدة أشهر وكانت مهمتهن اصطياد الشاب الثري لممارسة الدعارة مقابل 1000 جنيه في الساعة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبسهن على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمات الخمس وشابين داخل ناد صحي في الجيزة وعثرت على منشطات جنسية وأدوات تم تحريزها وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق معهم.