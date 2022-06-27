شاهد .. تعرف على حقيقة زواج شيرين رضا وأحمد الفيشاوي.. طليقة عمرو دياب اعترفت بهذا الأمر الصادم للعلن !!

انت الان تتابع خبر تعرف على حقيقة زواج شيرين رضا وأحمد الفيشاوي.. طليقة عمرو دياب اعترفت بهذا الأمر الصادم للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

غازل الفنان أحمد الفيشاوي شيرين رضا مؤخراً بنشر صورة تجمعهما معًا خلال حضورهما الدورة الخمسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مرفقًا عليها: «هنا سأسكت كثيرًا».

ولاقت صورة الثنائي استحسان الكثيرون من الرواد والمتفاعلين، وتداولت بشكل كبير عقب انتشارها، إذ زعم البعض بوجود علاقة ارتباط بينهما، خاصة بعد أن صرح الفنان أحمد الفيشاوي سابقًا عن حبه الشديد لشيرين رضا ورغبته في الزواج منها.

وأحدثت هذه الصورة جدلًا كبيرًا، حتى نفى مصدر مقرب من الفنان أحمد الفيشاوي خبر زواجهما، وأنهما مجرد أصدقاء تجمعهما علاقة قوية فقط، فضلًا على أن الآخر اعترف بحبه وطلب منها الزواج سابقًا ولكنها رفضت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا مؤخرا شائعات عن ارتباط الفيشاوي وشيرين بمهر أسطوري، وهو ما نفته الأخيرة، قائلة إنهم أصدقاء منذ فترة طويلة ولا صحة لخبر الارتباط وأن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

وأكدت شيرين رفضها لفكرة الزواج كلياً من أحمد أو أي شخص غيره، مشيرة إلى أن زواجها فشل مرتين وليس لديها أي نية للارتباط لأنها يجب عليها أن تتعلم من خطئها وعدم التعرض لنفس الفشل وبنفس الطريقة.

ونفت شيرين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" في أبريل/ نيسان الماضي ما أثير عن ارتباطها بشاب يصغرها بـ 28 عاما، وقالت:" ليه أعمل كده، ده في عمر ابني، أنا أنجبت بنتي وأنا عمري 21 عاما ".

وأضافت "لا أحدد عمرا للارتباط بشخص ما، بالنسبة لي لا يوجد ما يسمى بالعمر، السن هو ما أشعر به فقط.. قد أجلس مع شخص عمره 50 عاما وتافه، وأجلس مع شخص آخر عمره 30 عاما ومثقف".

وكشفت شيرين رضا عن أكثر شيء يلفت نظرها في الرجل وقالت: "يكون بيضحكني" موضحة: "أنا كوميدية وأحب الضحك وإحنا بنمر في يومنا بأشياء كثيرة خفيفة لذا أهم شيء أن أكون مع شخص يضحكني، ماذا سيفعل لي أكثر من ذلك يعطيني المال؟

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "أشباح أوروبا" في عيد الأضحى، وهو بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.