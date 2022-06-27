شاهد .. إبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد تخطف أنظار العرب بجمالها الشديد والذي فاق جمال ياسمين صبري !! (صورة)

انت الان تتابع خبر إبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد تخطف أنظار العرب بجمالها الشديد والذي فاق جمال ياسمين صبري !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم مرور وقت طويل على إعتزالها الفن إلا أن اسم الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد لا يزال متداولا، وأخبارها حتى اليوم تُعد مادة دسمة للحديث والكتابه فيها فهي النجمة الحاضرة الغائبة.

ومن جديد عاد الجمهور يتداول صور إبنتها جودي من النجم السوري أيمن زيدان، حيث قال الجمهور أن الشابة الصغيرة أصبحت نسخة طبق الأصل عن والدتها.

وكانت صور لجودي قد انتشرت وهي مرتدية القفطان المغربي باللون الوردي في وقت سابق، غير أن الجمهور مؤخرًا تداول مجموعة من الصور التي أشاروا فيها إلى تغير ملامح الفتاة المراهقة، وقالوا إنها بدأت تشبه والدتها بشكل كبير.



وتزوج زيدان للمرة الثالثة في حياته، من نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء"، و لكنهما انفصلا بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج، لأسباب غير معروفة، ولكنهما ظلا صديقين حتى بعد انفصالهما، وشاركا معا في بطولة مسلسل "ألو جميل ألو هناء" الجزء الثاني من مسلسل "يوميات جميل و هناء".

وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال، ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى، وانفصلا في عام 2003 بعد أن أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي جودي زيدان.