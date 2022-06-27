شاهد .. سألو نرمين الفقي : مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ فأجابت بجرأة غير مسبوقة وصدمت الجمهور بما أعترفت به !!

انت الان تتابع خبر سألو نرمين الفقي : مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ فأجابت بجرأة غير مسبوقة وصدمت الجمهور بما أعترفت به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه وذلك في لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة على قناة ON.

وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة"

وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

وتابعت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال تقدموا لي ولكن لم أجد كيمياء بيننا وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".





وعن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: «لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكنش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل».

واستطردت: «بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللى يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق».

من جانب آخر، كشفت النجمة نرمين الفقي عن سعادتها بالمشاركة كضيفة شرف في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بشخصية زوجة حزلقوم، وقالت إنها تمنت لو استمر ظهورها في العمل لفترة أطول.

وأضافت نرمين الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج " اللمة تحلى" على إذاعة شعبي أف أم: اتبسطت أوى بمشاركتي كضيفة شرف في الكبير أوى 6 النهاردة استمتعت استمتاع غير طبيعي الكاست كان حلو أوى كل الناس كانت هايلة ده غير إن مكى تحسيه من جواه تلقائي موهوب وكان نفسى أكمل أكتر.