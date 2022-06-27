أمين عام المؤتمر يعزي باستشهاد عبدالله الكبسي
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة إلى العميد/ أحمد محمد حسين الكبسي، وذلك في استشهاد نجله الملازم / عبدالله أحمد محمد الكبسي، الذي استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.
وفي برقية العزاء التي بعثها كذلك الى كافة آل الكبسي، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي باستشهاد عبدالله الكبسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.