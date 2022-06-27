شاهد .. نجم مشهور للغاية يزور أسرة فتاة المنصورة ويقبل رأس والدها.. لن تتخيلوا من يكون ؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجم مشهور للغاية يزور أسرة فتاة المنصورة ويقبل رأس والدها.. لن تتخيلوا من يكون ؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

زار فنان مصري شهير أسرة فتاة المنصورة المغدورة نيرة أحمد في منزلهم بالمحلة الكبرى، وقام بتقبيل رأس والدها.

ونشر الفنان تامر شلتوت مقطع فيديو التقى فيه بعائلة الطالبة نيرة عبدالقادر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحاور الفنان تامر شلتوت والد ووالدة وعمة الطالبة نيرة عبد القادر في منزلهم بالمحلة الكبرى، وقام بتقبيل رأس والد "نيرة".

وعلقت الفنانة نهال عنبر: "كارثة والله، إزاي كده يا ناس استغفر الله العظيم، حسبي والله ونعم الوكيل".

وكانت مدينة المنصورة، شهدت جريمة بشعة، بعدما قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة بقيام أحد الطلاب بإخراج "سكين" وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة "توشكي" لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "نيرة.أ.م" طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيمة في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعدما قام زميلها ويدعى "م.ع" 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطعنها بسكين وذبحها من الرقبة قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به