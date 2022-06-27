شاهد .. جوزي قلي شوفيلك صرفة برّة لأنه مشغول وأنا عاوزه كتير أعمل إيه ؟.. متصلة تفاجئ مبروك عطية وهكذا رد الأخير!!

انت الان تتابع خبر جوزي قلي شوفيلك صرفة برّة لأنه مشغول وأنا عاوزه كتير أعمل إيه ؟.. متصلة تفاجئ مبروك عطية وهكذا رد الأخير!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

سؤال صادم تلقاه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، من امرأة متزوجة حول علاقتها مع زوجها.

وقالت سيدة في سؤال موجه للدكتور عطية: زوجي ضعيف ولا يجامعني وقالي شوفي لك صرفة برة أعمل إيه وزوجي هو من يدفعني للحرام.

ورد عطية على المتصلة بالقول: أن الضعف قد يكون ناتجا عن السكر أو مرض أو أعصاب أو حاجات كثيرة ودي سكتها الطب والدواء.

وأضاف: سبب ثاني محد واخد باله منه في الزمن دا هو أن الزوج قد يكون شابفك أنه مش قدك حيث يعود متعبا من العمل ويلاقيك في كامل زينتك بقميص النوم وكأنك تقولي له قوم يلا للمعركة فتسببي له الضعف وعدم القدرة على الجماع مضيفا أن هذا الضعف قد يتم معالجته بسلوك المعتدلة العازفة عن هذا الأمر حتى يطلبه هو.

وتابع: أمت بشأن قوله شوفي لك صرفة برة فهو يختبرك مشيرا الى أن الشخص السليم لايستطيع قولها أما الضعيف فدرجة الغيرة تكون عنده أضعاف مضاعفة فضعفه يخليه عينيه مفتحة عليك وعلى تلفوناتك وحركاته.

واختتم بالقول: مادام قلك كدا هل بتشوفي لك صرفة برة وتعاشري رجلا في الحرام وتقعدي مع جوزك حبر على ورق "اتقوا الله فتقوى اللع تبيض الوجوه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وكثيرًا ما احتلّ مبروك عطية مكانا بارزا بين قائمة الأسماء الأكثر تداولًا عبر محرك البحث العملاق غوغل.

ويتّخذ مبروك عطية مظهرا غير معهود للداعية الأزهري؛ إذ يحرص على ارتداء بذلة وليس جلبابا وعمامة، كما يمسك في يده بالورود