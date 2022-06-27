الأمين العام يطمئن على صحة البرلماني ابويابس
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اتصالا هاتفيا بالشيخ /صادق علي يحيى ابويابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب اطمئن خلاله على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في الهند تكللت بالنجاح.
ونقل الأمين العام لابويابس تحيات الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات المؤتمر وتمنياتهم له سرعة الشفاء والعودة لمزاولة واجباته الوطنية والتنظيمية .
من جانبه عبر البرلماني ابويابس عن شكره لرئيس المؤتمر وللامين العام على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب على قيادة المؤتمر التي تولي الكوادر والقيادات المؤتمرية اهتمامها المستمر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة البرلماني ابويابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.