شاهد .. والدة آمال ماهر تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن اختفائها أبنتها.. هذا ما حصل معها بالتفصيل !!

انت الان تتابع خبر والدة آمال ماهر تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن اختفائها أبنتها.. هذا ما حصل معها بالتفصيل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

للمرة الأولى منذ حادثة اختفائها، خرجت والدة آمال ماهر إلى العلن، للكشف عمّا يحصل مع ابنتها، الفنانة المصرية الشهيرة.

إليكم ما قالته والدة آمال ماهر



في التفاصيل، أكّدت الفنانة المصرية نادية مصطفى، في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، إن والدة وشقيق آمال ماهر أكدا أن آمال ماهر بخير، مطالبين بعدم الترويج لتلك الشائعات، إذ كتبت: أصدقائي وحبايبي بناءً على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالًا أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسبًا لها.

وربما أن آمال تعاني كثيرًا، خصوصًا بعد أن كانت قد صدمت الجمهور العربي بخبر إعلان فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم يتم تحديد هويته بشكل رسمي، بالإضافة إلى وفاة والدها التي أثّرت عليها كثيرًا.