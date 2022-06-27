شاهد .. والدة آمال ماهر تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن اختفائها أبنتها.. هذا ما حصل معها بالتفصيل !!

انت الان تتابع خبر والدة آمال ماهر تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن اختفائها أبنتها.. هذا ما حصل معها بالتفصيل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)
للمرة الأولى منذ حادثة اختفائها، خرجت والدة آمال ماهر إلى العلن، للكشف عمّا يحصل مع ابنتها، الفنانة المصرية الشهيرة.
إليكم ما قالته والدة آمال ماهر
في التفاصيل، أكّدت الفنانة المصرية نادية مصطفى، في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، إن والدة وشقيق آمال ماهر أكدا أن آمال ماهر بخير، مطالبين بعدم الترويج لتلك الشائعات، إذ كتبت: أصدقائي وحبايبي بناءً على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالًا أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسبًا لها.
وربما أن آمال تعاني كثيرًا، خصوصًا بعد أن كانت قد صدمت الجمهور العربي بخبر إعلان فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم يتم تحديد هويته بشكل رسمي، بالإضافة إلى وفاة والدها التي أثّرت عليها كثيرًا.