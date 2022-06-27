شاهد .. جوزي عاوز يعمل علاقة مع بناته الاتنين ومش قادرة أخلية يوقف اعمل إيه ؟؟.. اتفرج رد مبروك عطية المزلزل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر جوزي عاوز يعمل علاقة مع بناته الاتنين ومش قادرة أخلية يوقف اعمل إيه ؟؟.. اتفرج رد مبروك عطية المزلزل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت متصلة تدعى منى، إنها فوجئت بعد 5 سنوات بمشاهدة زوجها الأفلام المخلة، وعلى الرغم من تحذيرها له إلا أنه لم يكن يقتنع، وبعد سنوات فوجئت بأنه يتحرش بإبنتيه.

وأضافت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الموعظة الحسنة" مع الشيخ مبروك عطية، المُذاع على فضائية "دريم2"، أن زوجها اعترف بتحرشه ببناته.

وأنها فكرت في الانفصال عنه، ولكن والدها متوفٍ ولم تكن تستطيع الإنفاق على بناتها، ولذلك قررت الحياة معه.