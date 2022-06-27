شاهد .. الأسماء الحقيقية للفنانين غير متوقعة.. لن تتخيل اسم نور الشريف والنجمة الكويتية أحلام ! (ستصاب بالصدمة بعد أن تعرف)

انت الان تتابع خبر الأسماء الحقيقية للفنانين غير متوقعة.. لن تتخيل اسم نور الشريف والنجمة الكويتية أحلام ! (ستصاب بالصدمة بعد أن تعرف) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

هناك الكثير من المشاهير الذين تختلف أسماء شهرتهم عن أسماءهم الحقيقية، حيث لجأ بعض النجوم لتغيير أسمائهم الأخيرة فقط، أو أسمائهم الأولى فقط، وهناك أيضا بعض النجوم بأسماء مختلفة تمامًا، وفى الحقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل النجوم تضطر إلى تغيير أسمائهم هو أنه يوجد بالفعل فنان يحمل نفس الاسم كما يغير البعض الأسماء من أجل لفت الأنظار.

جمعنا لكم مجموعة من أبرز النجوم العرب الذين غيروا أسمائهم الحقيقية واستبدلوها بإسم واحد أو اسم من مقطعين يستخدم للشهرة فقط

فيفي عبده:

تداول نشطاء وعدد من وسائل الإعلام المصرية معلومات خاصة تنشر لأول مرة حول الحياة الشخصية للفنانة المصرية فيفي عبده، ومن أبرز تلك المعلومات كان إسمها الحقيقي الذي هو اسمها الحقيقي (عطيات عبد الفتاح عبده)، حيث أسمتها والدتها هذا الاسم لأنها اعتبرتها عطية من الله.

هدى سلطان:

تعد الفنانة هدى سلطان واحدة من أشهر الفنانات في السينما والدراما المصرية، وتمكنت من تجسيد دور الأم كأحسن ما يكون في المرحلة الثانية من مشوارها الفني، ومالايعرفه الكثيرون أن أسم هدى سلطان ماهو إلا إسم للشهرة بينما إسمها الحقيقي هو (بهيجة عبد السلام عبد العال الحو)

رجاء الجداوي:

تعتبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واحدة من أشهر وأنجح الفنانات، والتي برعت في اختيار أدوارها والتنوع وتقديم كافة أشكال الدراما في المسرح والسينما والتليفزيون، واسمها الحقيقي هو (نجاة علي حسن الجداوي)

نور الشريف:

الفنان الراحل نور الشريف كان إسمه الحقيقي (محمد جابر) إلى أن قام بتغيره إلى نور الشريف، وكشفت زوجته الفنانة بوسي عن السر وراء تغييره لاسمه الحقيقي في الأوراق الرسمية بعد زواجهما، مشيرة إلى كون الراحل أطلق عليه فور ولادته اسم “محمد”، إلا أن عائلته كانت تناديه بـ “نور”، كما أكدت أن “عواطف” شقيقة الراحل كانت تحب الفنان عمر الشريف، لذلك طلبت من شقيقها أن يكون اسمه “نور الشريف”، وهو ما حدث بالفعل استجابة لرغبة شقيقته.

بوسي:

تعتبر النجمه بوسي من أهم نجمات السينما المصرية والعربية حيث قدمت الكثير من الأعمال التى حُفرت في أذهان جميع محبيها و متابعيها، ولكن لا يعلم الكثير منهم أن اسمها الحقيقى هو (صافيناز قدري).

شيرين:

وقالت الفنانة شيرين، إن اسمها الحقيقي (أشجان محمد السيد عزام)، كما أن شخصيتها خجولة للغاية، حيث تتصبب عرقا من وجهها عندما يتحدث أي شخص لها، موضحة أن شيرين شخصيتها مختلفة عن أشجان، واستطاعت الحفاظ على ملامحها طوال رحلتها الفنية.

أحلام الكويتية:

وفي حلقة حلّت فيها النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً على قناة «روتانا خليجية» مع الإعلامي علي العلياني في برنامجه «يا هلا رمضان»، كشفت أنّ اسمها الحقيقي (ميثاء) في حين أنّ «أحلام» هو اسم يمثل عرفاناً لممرضة مصرية أنقذت حياتها في الطفولة. وتطرقت إلى المعاناة المادية التي مرت فيها خلال طفولتها غير أنّ هذه المعاناة كانت سبباً في انطلاقتها الفنية.

سامو زين:

الفنان سامو زين اسمه الحقيقي هو (أسامة محمد زين الأبرص) وكشف سامو أنّ النجم العالمي بروس ويليس Bruce Willis هو الذي قام بتغيير اسمه إلى سامو نظراً لتشابه اسمه مع اسم أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة فوافق سامو زين على تغيير اسمه وحذف اسم عائلته ليكون زين بدل الأبرص.