شاهد .. هل توقعتم يوماً كم تبلغ ثروة النجمة ياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة ؟! .. الرقم الحقيقي ظهر للعلن أخيراً !!

انت الان تتابع خبر هل توقعتم يوماً كم تبلغ ثروة النجمة ياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة ؟! .. الرقم الحقيقي ظهر للعلن أخيراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

ياسمين صبري هي ممثلة مصرية من مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية ، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

نشأت ياسمين صبري في الإسكندرية، والدها هو أشرف صبري يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالأسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، وجدها كان قبطاناً بحرياً.

ياسمين صبري هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الأسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الأسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين عن أنها تمتاز بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا، بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً.

حصلت ياسمين صبري على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة، بدأت مسيرتها بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت".

كم تبلغ ثروة ياسمين صبري في 2022

قدر خبراء ثروة ياسمين صبري بحوالي 9 مليون دولار، من غير المجوهرات المختلفة التي يقدر سعرها ب 3,000,000 مليون دولار اضافة الى طائرة خاصة، و العديد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة والفلل الفارهة التي تمتلك عدد منها.

كما قدّم طليقها أحمد أبو هشيمة هدية لياسمين صبري عبارة عن خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب الـ200 ألف دولار أمريكي، وفي جولة سريعة عبر صفحتها على “إنستغرام”، تُلاحظ أنّ الصفحة مليئة بصور فخمة لها من طائرتها الخاصة، إضافةً إلى مجوهراتها وسياراتها والهدايا التي تتلقاها من زوجها.