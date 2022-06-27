شاهد .. احداث غريبة في حياة النجم الراحل احمد رمزي.. حاول الانتحار في سن العاشرة وفقد شعره للأبد بسبب هذا الفيلم؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر احداث غريبة في حياة النجم الراحل احمد رمزي.. حاول الانتحار في سن العاشرة وفقد شعره للأبد بسبب هذا الفيلم؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان احمد رمزي هو ممثل مصري شهير، ولد في الإسكندرية لأب مصرى يعمل طبيبا وأم اسكتلندية ، وكان شابا وسيما رياضيا لم يفلح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الاكبر فالتحق وتخرج من كلية التجارة، ووجد نفسه في التمثيل وابدع فيه.

يذكر ان الفنان أحمد رمزي فقد شعره للأبد، بسبب طبيعة دوره في فيلم "الحب فوق المطر"، والذي وافق فيه بتعليمات من المخرج حسين كمال على حلق شعره كاملا بالشفرة، وكان يتوقع رمزي أن ينمو شعره من جديد ولكن هذا لم يحدث، ولجأ من بعدها لـ "الباروكة".

كان للشقاوة والمغامرات مكان كبير فى حياة أحمد رمزى منذ طفولته، حتى أنه كتب فى أحد المقالات أنه حاول الانتحار شنقاً وهو فى سن العاشرة من عمره ، حين أراد أن يقلد أفلام رعاة البقر والسفاحين التى كانت تستهويه وهو صغير.

فذهب إلى كوخ أحد رعاة الخراف على النيل، وانتهز فرصة عدم وجود صاحب الكوخ ووجود بعض الحبال، وحاول تجربة شنق نفسه ولكنه نجا من الموت بأعجوبة وجرحت رقبته وسالت منها دماء غزيرة.