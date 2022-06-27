شاهد .. فاجعة تصدم كل الأردنيين.. تعرض ’’المعتصم بالله مقداد‘‘ نجم طيور الجنة لمصير مروع أبكى الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فاجعة تصدم كل الأردنيين.. تعرض ’’المعتصم بالله مقداد‘‘ نجم طيور الجنة لمصير مروع أبكى الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأ نجم قناة طيور الجنة المعتصم مقداد بتواجده في المستشفى بشكلٍ فجائيٍّ، وتبين أنه يخضع لعملية جراحية، ما أقلق محبيه كثيرًا.

في التفاصيل، ظهر اليوتيوبر ونجم قناة ​طيور الجنة” ​المعتصم مقداد​ والذي يُعرف أيضًا بـ “عصومي”، وهو يخضع لعملية ما أثار قلقًا كبيرًا بين المحبين.

غير أنه تبيّن أن العملية في عينيه للنظر، كي يستغني لاحقا عن النظارة الطبية، وذلك من خلال فيديو تم نشره على يوتيوب، وثّق فيه العملية.

وقد تلقى المعتصم بالله مقداد عدد كبير من الرسائل الداعمة له من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

اتفرج المعتصم مقداد في المستشفى