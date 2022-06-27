شاهد .. وفاة عروس مصرية بفستان الزفاف.. والسبب لا يخطر على عقل وأصاب كل المصريين بالصدمة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر وفاة عروس مصرية بفستان الزفاف.. والسبب لا يخطر على عقل وأصاب كل المصريين بالصدمة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت محافظة كفر الشيخ واقعة مؤلمة، حين توفيت عروس أثناء عقد قرانها بمنزل أسرتها.



وتوفيت العروس أثناء عقد قرانها داخل منزل عائلتها بقرية البياض التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وهي مرتدية «فستان الفرح»، دون أن تكون مصابة بأي أمراض.

وقال شقيق العروس «أثناء وجود الأهل بمنزل العروس لعقد قرانها، لقيت مصرعها فجأة»، مؤكدا أن الجميع في حالة ذهول من الموقف.



وأضاف أن شقيقته توفيت أثناء عقد قرانها، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها ووجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة.



وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى المستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبينت وفاةها بسكتة قلبية.

