شاهد .. النجمة نجلاء بدر تُشعل الأنترنت بأحدث ظهور لها.. وما ارتدته أصاب المصريين بالصدمة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة نجلاء بدر تُشعل الأنترنت بأحدث ظهور لها.. وما ارتدته أصاب المصريين بالصدمة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/27 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، مرة أخرى بفستانها الذي أثار جدلا واسعًا أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية.

وأطلت نجلاء، بالفستان، أثناء مشاركتها في أول وثائقي عن الموضة في مصر، احتفالا بالذكرى العاشرة لنجاح وتطور مصممة الأزياء فريدة تمرازا.

وقالت نجلاء بدر أثناء ظهورها في الوثائقي: "أي ست تلبس الفستان بيعملها شيب للجسم، هو لوحده متعلق عامل الجسم، أي واحدة عندها ديفوهات في جسمها، حتى مليانة، بطن شوية، جنب، لما تلبس الفستان يعملها شيب، هي دي تمرازا، أنا مش محتاجة يبقى جسمي حلو، لإن الفستان هيخلي جسمي حلو، أنا بالنسبالي لما كنت بشوف موديلات تمرازا على طول الناس شكلها حلو في فستانها".

كان آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "بابلو"، الذي عُرض رمضان الماضي، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.