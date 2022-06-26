شاهد .. فتاة تسأل دعاء فاروق سؤال محرج للغاية عن المعاشرة الزوجية والأخيرة مش عارفة ترد تقول إيه !! (ستنصدم من ردها)

انت الان تتابع خبر فتاة تسأل دعاء فاروق سؤال محرج للغاية عن المعاشرة الزوجية والأخيرة مش عارفة ترد تقول إيه !! (ستنصدم من ردها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت الإعلامية المصرية دعاء فاروق لموقف محرج على الهواء، في احدى المرات ورفضت سؤال إحدى المتصلات عن محظورات الجماع مع الزوج، بعد أن ظهر الخجل على وجهها.

المتصلة قالت - خلال برنامج «الدين والحياة»، الذي يبث عبر قناة «الحياة»: أنا عايزة أستفسر عن أمر في العلاقة الحميمية مع جوزي، بتحصل حاجات، عايزة أعرف إذا كانت حلال أم حرام.



دعاء قالت إنها لا تحب هذا النوع من الأسئلة، وتركت للشيخ أحمد تركي، ضيف البرنامج حرية الاختيار في الإجابة على هذا السؤال.. والذي قال: إن الله تعالى أوضح لنا الحلال والحرام فيما يخص الجماع مستدلاً بقول الله تعالي "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم"، منبها على أن المحظور فقط هو الجماع من "الدبر" أو الخلف.