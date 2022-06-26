أخبار اليمن : 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، جبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن رصد خرق بتجمعات عسكرية لمرتزقة العدوان في قرية البرح المقابلة لجبل الأحطوب بمحافظة تعز.

وأكد المصدر رصد خمسة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وتبة الدفاع في جيزان وفي البقاع ومربع الحماد في نجران، وفي جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى رصد 40 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، مشيراً إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ورازح ومنبه بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصخرة بعسير وجبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان والكنب القديم في جيزان.