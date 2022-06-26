أخبار اليمن : إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

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إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

أُصيب مواطن في مديرية منبه بمحافظة صعدة، اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي. إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية في صعدةأُصيب مواطن في مديرية منبه بمحافظة صعدة، اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي. وأفاد مصدر أمني بأن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة عفرة بمديرية منبه، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة. وتنتشر القنابل العنقودية والأجسام الحربية القابلة للانفجار بشكل كبير في المناطق الحدودية متسببة في حصد الكثير من الأرواح خلال الفترة الماضية.

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