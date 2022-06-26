شاهد .. بعد 3 أيام من طلاقهما .. زوج يضبط طليقته في أحضان والدة !! .. وما فعله لا يخطر على بال أحد ؟!

انت الان تتابع خبر بعد 3 أيام من طلاقهما .. زوج يضبط طليقته في أحضان والدة !! .. وما فعله لا يخطر على بال أحد ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

في واقعة صادمة، أقدم زوج على قتل زوجته بعد 3 أيام فقط من انفصالهما، حينما عاد إلى البيت فوجدها في أحضان أبيه المسن.



المجني عليها "زينب. م" 37 عام، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زوجها "أ. م"، عامل بناء، حتى انتهت تلك العلاقة بارتباطهما معا لمدة عامين وبعدها انتقلا سويا إلى عش الزوجية بمنطقة الوراق.



علاقة الزوجين كانت طبيعية إلى أن بدأ الشك يدخل قلب الزوج، لكثرة ما تردد عن تعدد علاقات الزوجة مع رجال المنطقة، فانقلب البيت رأسا على عقب وبدأت الخلافات الزوجية تحتدم بينهما "غضبت كتير وسابت البيت ومشيت" حتى وصل الأمر إلى اتخاذها قرار بالانفصال نهائيا وهو ما حدث بالفعل.



لم تمر سوى 72 ساعة فقط على انفصال العامل عن زوجته بسبب شكه في سلوكها وشجارهما المتكرر، حتى اكتشف عند توجهه إلى المنزل بوجود طليقته في وضع مخل مع والده العجوز، فقتلها.



مباشرة تجمع الجيران على صوت صراخ ”زينب" فما كان من العامل إلا إخبارهم بالحقيقة "قتلتها.. الخائنة" ليبلغ الأهالي النجدة التي أخطرت قسم شرطة الوراق.

وخلال تحقيقات النيابة فجر المتهم، مفاجأة جديدة، إذ اتهم زوجته القتيلة بسوء السلوك، وأنه ضبطها في حضن أكثر من رجل على فراش زواجه، وأخر من تورط معها في علاقة محرمة كان والده المسن، والذي يقطن معه نفس المسكن.

وقال المتهم إن والده يعمل بائع متجول، ويعيش معه في نفس المسكن المكون من غرفتين فقط في الدور الأرضي، نظرا لتردي أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن زوجته القتيلة، هي الثانية على ذمته، إذ طلق الأولى منذ فترة، وقد أنجب من الثانية بنتين.

وأضاف: "ضبطتها فى وضع مخل مع شخصين من قبل ورفضت تطليقها حرصا على أطفالي واكتفيت بتعذيبها بحرق جزء من جسدها لعلها تتوب عن الخيانة، إلا أنها لم تفعل، وحدث ما لم يتوقعه أحد، وضبطتها فى أحضان والدي فقتلتها".

وكان رئيس مباحث الوراق، ألقى القبض على الزوج وأبيه، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وأمام رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر المتهم بجريمته، مشيرا إلى أنه طلقها قبل ٣ أيام من الواقعة وأنه سدد لها طعنة نافذة في البطن فور مشاهدتها في أحضان أبيه، فيما أمرت النيابة بحبس المتهم وأبيه على ذمة التحقيقات.