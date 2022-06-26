شاهد .. إنت مش راجل ومعندكش نخوة.. عريس يصعق هبة قطب بسؤال خادش عن ليلة الدخلة.. والأخيرة تنفجر من الغضب !!

انت الان تتابع خبر إنت مش راجل ومعندكش نخوة.. عريس يصعق هبة قطب بسؤال خادش عن ليلة الدخلة.. والأخيرة تنفجر من الغضب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الدكتورة هبة قطب في وقت سابق ضيفة على برنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي علي قناة الحياة الفضائية.

وتلقت الدكتورة هبة قطب أستشاري العلاقات الزوجية سؤالا صادما من عريس تسبب في انفعالها على الهواء ببرنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.



وعرض الاعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب والذي يقول فيه السائل:" هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة"؟.

وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: هو الراجل دا نخوته تسمح إنه يفرج مراته على الأفلام دي في أي؟

وهبة قطب طبيبة مصرية وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وهي متخصصة في الاستشارات الزوجية. والأسرية.