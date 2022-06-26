شاهد .. القاضي يصدر قرار عاجل بشأن قاتل طالبة المنصورة ’’نيرة أشرف‘‘ بعد أولى جلسات محاكمة .. والمصريون مصدومون !!

انت الان تتابع خبر القاضي يصدر قرار عاجل بشأن قاتل طالبة المنصورة ’’نيرة أشرف‘‘ بعد أولى جلسات محاكمة .. والمصريون مصدومون !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، قرارًا ًا بحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، وتأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل.



وكانت نظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.



كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد.ع.ع" إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".