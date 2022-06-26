شاهد .. أسرع حكم في تاريخ مصر.. محامي طالبة المنصورة يكشف مفاجأة غير متوقعة لكل المصريين !!

انت الان تتابع خبر أسرع حكم في تاريخ مصر.. محامي طالبة المنصورة يكشف مفاجأة غير متوقعة لكل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على القاتل، كشف خالد عبدالرحمن، محامي فتاة المنصورة المقتولة نحرًا، على يد زميلها أمام الجامعة، عن أن جميع محامي المنصورة رفضوا الدفاع عن الجاني.

وأضاف في حديث لـ«العربية» أن المحامين يأملون بأن يحكم على القاتل من الجلسة الأولى، ويتم تحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، بعد أن حددت النيابة الجلسة الأولى، وسط آمال بالحصول على حكم الإعدام فيها فورا، ليكون الحكم الأسرع في تاريخ القضاء الجنائي.



وكانت النيابة العامة المصرية أحالت قضية نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة مستعجلة للنظر فيها في الـ26 من يونيو الجاري بما يعني اليوم ، وتعتبر هذه القضية من أندر القصايا التي تتم إحالتها بفترة وجيزة، بعد مرور 6 أيام فقط على ارتكاب الواقعة في سابقة فريدة من نوعها للقضاء المصري.

وأدمت جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف قلوب المصريين، حين فوجئ المارة، صباح الإثنين الماضي، بطالب يذبح زميلته أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، وتمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.