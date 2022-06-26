شاهد .. عروس مصرية خافت من زوجها بليلة الدخلة لكن ما فعله شقيقها بجرأة غير مبسوقة أصاب هبة قطب بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر عروس مصرية خافت من زوجها بليلة الدخلة لكن ما فعله شقيقها بجرأة غير مبسوقة أصاب هبة قطب بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

واقعة صادمة روتها الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية الزوجية خلال احدى حلقات برنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وكشفت هبة قطب عن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بأخته واجبارها على ممارسة العلاقة مع زوجها بسبب خوفها من العلاقة.

وقالت قطب خلال البرنامج أنه حصل في احد الزيجات في منطقة العريش أن “الجماع الاول ليلة الدخلة لم يتم فألقى أهل العروس على العريس تهمة أنه غير قادر وعندما أقسم أنه حاول ولكن هناك مشكلة لدى العروس قام اخاها بالدخول معهما الى غرفة النوم للتأكد من الأمر”.

وبحسب قطب فقد قام احد الاخوة بإمساك العروس بسبب تهربها من زوجها وفي النهاية تبين أن لديها تشنج مهبلي وتعالجت والأمور تمت من غير “الهليكة دي كلها”، حسب تعبيرها.

الدخلة البلدي تعدي كل خطوط الحرام والممنوع ووصفت قطب “الدخلة البلدي”، كما وصفتها، التي تتم في بعض القرى المصرية،بأنها أمر ممنوع ويتجاوز كل حدود المحرمة.

وأضافت “قطب” أن “الدخلة البلدي هي مجرد كلام فارغ” مستنكرة سماح الأزواج لبعض أقاربهم بالإطلاع على عورة زوجاتهم.

وتابعت إن هناك العديد من الخرافات التي يتم تداولها بشأن الدخلة البلدي، قائلة:”في ناس بتقول البنت الشريفة هي اللي الدم بتاعها يكون كتير، وناس بتقول البنت الشريفة بيكون دمها ريحته مسك وعنبر، وده كله كلام فارغ”.

وهبة قطب هي طبيبة مصرية وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، حصلت على الدكتوراة من فلوريدا ونالت شهرة بعد ظهورها في العديد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية كمتخصصة في العلاقات الزوجية.