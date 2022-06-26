شاهد .. أخيراً.. انكشاف المستور وراء زيارة دنيا وإيمي سمير غانم لقبر والديهما فجراً.. ما كشفه التربي أبكى الكل !

انت الان تتابع خبر أخيراً.. انكشاف المستور وراء زيارة دنيا وإيمي سمير غانم لقبر والديهما فجراً.. ما كشفه التربي أبكى الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

الحنين والاشتياق لمن رحلوا أمر لا يتحمله بشر.. فمن منا اشتاق لراحل ولم يبحث عن طريقة يجلس معه أمام قبره بعيدًا عن أعين الآخرين، فمن هنا تأتى الراحة التي يبحث بها كل مشتاق، ما بالك بحال النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم اللتين فقدا أبويهما في ثلاثة أشهر.

إيمي ودنيا سمير غانم كانتا مرتبطين بوالديهما بطريقة كبيرة، فالبرغم من زواج الاثنين إلا أنهما كانتا تحرصان على زيارتهما بشكل يومي، والاطمئنان عليهما من وقت للآخر، وكان رحيل كل من دلال عبدالعزيز وسمير غانم بمثابة صدمة للنجمتين.

تريد كل من إيمي ودنيا الابتعاد عن أعين الجمهور والإعلام خلال زيرة قبر والديهما، وهذا جعلهما يقومان بزيارة قبر والديهما عقب صلاة الفجر مباشرة.

من المؤكد أن الاشتياق هنا كان كاسرا لحاجز الخوف من دخول المقابر في وقت متأخر، أو ربما يكون حلما جعل الاثنين يقومان بزيارة القبر في الفجر دون أن يشعر أحد سوى "التربي" فقط، الذى أكد أنهما قامتا بزيارة القبر مرتين في هذا التوقيت ولم يعرف أحد سبب هذه الزيارة وسر هذا التوقيت.

وأضاف: في المرة الأولى علمنا قبل الزيارة أنهما سيتواجدان في هذا التوقيت وقمنا بفتح المقبرة وحرصنا على تشغيل القرآن الكريم، ولكن في المرة الثانية لم نعمل إلا بعدها، لأن معهما نسخة من مفتاح المقبرة.

رحيل سمير غانم

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

رحيل دلال عبدالعزيز كما رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا يوم 7 أغسطس 2021، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.