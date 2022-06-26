شاهد .. زيدان ‘‘يطرد’’ محمد صلاح أمام الملأ.. ورد ناري من الأخير قلب الوسط الكروي راساً على عقب !

انت الان تتابع خبر زيدان ‘‘يطرد’’ محمد صلاح أمام الملأ.. ورد ناري من الأخير قلب الوسط الكروي راساً على عقب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأ أسطورة المنتخب الفرنسي وريال مدريد سابقاً، زين الدين زيدان السابق، الجميع بتصرف مفاجئ بحق نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

زيدان وعندما كان مديراً فنياً للريال استبعد انضمام النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، لصفوف النادي الملكي.

وسُئل زيدان عما إذا كان يرغب في تدريب صلاح، فأجاب: "صلاح ليس لاعب لدي".

وأضاف: "لدي 25 لاعبا هنا وأنا سعيد جدا معهم وأستمتع بكل لحظة".

وجاءت تصريحات زيدان في مؤتمره الصحفي عشية مباراة النادي الملكي أمام ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في إبريل 2020.

وذكرت تقارير صحفية، أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يستبعد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو ‏الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في الكرة العالمية: ‏إن «صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني، كما أنه لا يتعجل الرحيل عن ‏ليفربول».

وتُوج اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تهنئة لصلاح على فوزه بالجائزة، بتغريدة تضمنت صورته وهو يحمل الجائزة وعلقت عليها بالقول: "للمرة الثانية تذهب جائزة لاعب العام من رابطة المحترفين الإنجليزية لمحمد صلاح".

وتصدر اللاعب المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا متساويا مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام، هيونغ مين سون.

وكان صلاح أيضا أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صناعته 13 هدفا على مدار الموسم.

وخسر اللاعب المصري المنافسة على جائزة "EA Sports" للاعب الموسم والتي فاز بها اللاعب البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، في حين فاز بتصويت الجماهير والكتاب ليحصد جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم.

وحقق صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم لكنه فشل في الأمتار الأخيرة بتحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وبات من الصعب أن ينافس اللاعب المصري على جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب عدم تتويجه بالأبطال والدوري.