شاهد .. لن تتخيلوا من تكون هذه الطفلة بجوار الراحله شادية.. نجمة كبيرة دخلت عالم الفن من أوسع ابوابه .. والمفاجأة في هويتها !

انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا من تكون هذه الطفلة بجوار الراحله شادية.. نجمة كبيرة دخلت عالم الفن من أوسع ابوابه .. والمفاجأة في هويتها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت هذه الفنانة خلال لقائها في برنامج سهرانين، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية one، كشفت هذه الفنانة تفاصيل من طفولتها.

انها الفنانة "انغام"، كشفت انغام العديد من المواقف التي جمعتها بالنجوم، كما كشفت انغام، أن الفنانة الراحلة شادية حضرت عيد ميلادها الخامس، وأحضرت لها هدايا خاصة بها، وهي عبارة عن سلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله وسورة.

فنانة مصرية، ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات، حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها.

وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها، وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة، ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب، وفي مطلع الألفية حققت نجاح باهرا.