شاهد .. أجمل من زوجة أبو جبل.. زوجة شيكابالا تخطف أنظار المصريين بجمالها الشديد والمفاجأة الكبرى في جنسيتها (صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من زوجة أبو جبل.. زوجة شيكابالا تخطف أنظار المصريين بجمالها الشديد والمفاجأة الكبرى في جنسيتها (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

في محافظة أسوان تحديدا جرى العرف في النوبة القديمة، ألا يخرج الزواج عن نطاق العائلة، ولكن هذه القاعدة خرج عنها محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، إذ لم يتزوج من خارج النوبة وحسب، بل تزوج من فتاة تحمل الجنسية الكندية وهي مصرية، كانت تعيش في كندا.

فمن هي سارة زوجة شيكابالا الفتاة الجميلة خمرية اللون صاحبة العيون العسلية والشعر الأشقراء.

قصة حب شيكابالا وسارة التقى شيكابالا بسارة صدفة، أثناء زيارتها لمصر حيث كانت تأتي مرة كل 4 سنوات، قائلا خلال لقاء سابق في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة"، لتبدأ كمياء بينهما تنتهى بدخولهما "القفص الذهبي".

إعلان ارتباطهما رسميا في شهر ديسمبر عام 2017، أعلنت خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية تدعى "سارة"، في أحد الفنادق على نيل مدينة أسوان الساحرة، وتم الإعلان عن عقد حفل الزفاف بتلك المحافظة لأنها تتميز بطقوس خاصة في الأعراس، فيقدم العريس مثلا كميات كبيرة من الحلوى والمعلبات في شوال، وبعدها تقدم العروس السمك واللحوم والفواكه في نفس الشوال، وتهدي والدة العريس وخالته وعماته "تورتة" لكل منهما، وذلك في ليلة كتب الكتاب التي تسمى "يوم الشيلة".

حفل الزفاف في 2018 مودرن خالف شيكابالا التوقعات وقام بعقد حفل زفافه في شهر أغسطس عام 2018 على الطريقة المودرن، بعيدًا عن أي من عادات مدينته النوبية، وارتدت سارة فيه فستان أوف شولدرز منقوش وطويل، وارتدى شيكابالا بدلة كلاسيكية.

ظهور سارة ظهرت سارة لأول مرة بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت الزمالك الأساسي، وبنطلون رياضي خلال الاحتفال مع شيكابالا بتتويج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر الـ27 في عام 2019.

التجاهل التام "سارة" زوجة شيكابالا لم تظهر أي ردود أفعال خلال أزمات شيكابالا منذ زواجهما حتى الآن وفضلت تجاهلها، حتى في حالة حضور اسمها إحدى تلك الأزمات والخوض في عرضها فقد تعرضت هي ونجله للتنمر عقب تتويج "القلعة البيضاء" بكأس السوبر المحلي عام 2020 لمرة أخرى، فضلا عن الشتائم وعبارات التنمر عليها وعلى نجلها ولم تظهر نهائيا للرد على ذلك الأمر.

بعد تلك الأزمة اتفق شيكابالا مع زوجته على عدم ظهور نجلهما "آدم" في أي من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإزالة أي صور له على مواقع التواصل الخاصة بأي منهما سواء "فيسبوك" أو "تويتر" أو "إنستجرام".

المولود الثاني

أعلن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم نادي الزمالك، الخميس الماضي قدوم مولوده الثاني الذى أطلق عليه اسم "نوح"، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز فريقه على البنك الأهلي، ومواصلة تصدر جدول بطولة الدوري.