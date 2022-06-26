شاهد .. زوجي يجبرني أتفرج على أفلام خادشة وانا أكون عاوزة اعمل إيه ؟؟.. رد غير متوقع من مبروك عطية على متصلة !

انت الان تتابع خبر زوجي يجبرني أتفرج على أفلام خادشة وانا أكون عاوزة اعمل إيه ؟؟.. رد غير متوقع من مبروك عطية على متصلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. هذا السؤال ورد من إحدى الفتيات، إلى الدكتورمبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

من جانبه، أجاب عطية على السؤال قائلا: “اسمعيني أنا مش بتاع لا يجوز” لأن هذا الكلام خرب بيوت لافتا الى انه يجب ان يكون لديكي قليل من الفكر”.

تابع :”فمثلا يمكنك ان تقولي حاضر وتغمضي عينيكي وتشتكي بثك وحزنك إلى الله ، ولا تشاهدي ما يريد إلى أن تمضي هذه الدقائق و تغور في داهية ” .

وأضاف عطية: “خليكي شملولة وشاطرة واعملي ما يبسط زوجك واعملي أحسن من الستات الموجودين في الأفلام ، فهو زوجك حلال لك داخل البيت وخليه هو ال يتفرج عليكي .”