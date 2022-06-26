شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. حمل شاكيرا بعد أيام من انفصالها يصدم الجمهور .. فيديو رقص مثير يكشف المستور ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. حمل شاكيرا بعد أيام من انفصالها يصدم الجمهور .. فيديو رقص مثير يكشف المستور ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

في خضم الحديث المتواصل حول انفصالها عن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، تواجه المغنية الكولومبية شاكيرا الآن شائعات حمل قوية للغاية.

حمل شاكيرا يثير ضجة!



جاء انتشار تلك الشائعات عن حمل شاكيرا، رغم انفصالها عن بيكيه، بعدما غزا مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعيّ، من برنامج تلفزيوني على شبكة “إن بي سي”، تظهر فيه المغنية الكولومبية، وهي ترقص. لكن بروز بطنها أثار تعليقات من متابعيها.

ولم تعلق شاكيرا بعد على ما انتشر من مزاعم حملها. والذي سيشير بلا شك إلى فصل جديد في حياتها للأشهر القادمة مع احتمال ولادة طفلها الثالث. بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.