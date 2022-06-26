أخبار اليمن : ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخ

ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخشاركت ناسا صورًا مذهلة للمريخ، بما في ذلك صورة مقربة لبركة قديمة، حيث اجتاز المسبار كيوريوسيتي المريخ التابع لناسا عبر الكوكب الأحمر لسنوات، والتقط صوراً محيرة.

استهدف الفريق الذي يقف وراء المركبة الجوالة منطقة غنية بالطين مليئة بالكبريتات للعثور على دليل على وجود مياه على الكوكب ، مما يوفر معلومات عن مناخ المريخ لا يزال العلماء يحاولون فهمها.

تشكلت المعادن عندما كانت البحيرات والجداول حقيقة واقعة عبر Gale Crater ، والتي تقع في قاعدة Mount Sharp ، وهو جبل يبلغ ارتفاعه ثلاثة أميال والذي كانت عربة Curiosity تسافر خلاله منذ عام 2014 حسبما نقلت ذا صن.

أعلى الجبل تقع "المنطقة الانتقالية"، حيث كشفت صور كيوريوسيتي عن تيارات جافة وكثبان رملية تشكلت فوق رواسب البحيرة.

قال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "لم نعد نرى رواسب البحيرة التي رأيناها منذ سنوات منخفضة على جبل شارب".

"بدلاً من ذلك نرى الكثير من الأدلة على مناخات أكثر جفافاً، مثل الكثبان الرملية الجافة التي أحيانًا ما تدور حولها تيارات.

"هذا تغيير كبير عن البحيرات التي استمرت لملايين السنين قبل ذلك."

تكتشف المركبة الجوالة كمية أقل من الطين والمزيد من الكبريتات بينما تتسلق أعلى عبر المنطقة الانتقالية وقريبًا ، ستعثر Curiosity على آخر عينة صخرية ستأخذها في هذه المنطقة.

وأشار تقرير ذا صن، أنه يأمل أن يوفر هذا نظرة أكثر تفصيلاً على التركيب المعدني المتغير لصخور الكوكب.

يأخذ Curiosity صورًا بنمط بانوراما، ويعرض المناظر الطبيعية للكوكب التي لا تزال غامضة.

المعلومات التي تم جمعها من هذه الصور تفاصيل المعرفة المعقدة للمياه على هذا الكوكب. من المحتمل أن تكون المياه الجوفية قد انحسرت وتدفق في وقت ما، وفقًا لموقع ناسا على الإنترنت.

ستحتفل كيوريوسيتي بمرور 10 أعوام على سطح المريخ في أغسطس، لكن لا شيء يقف في طريقها من مواصلة مهمتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت المركبة الجوالة إلى الانتقال إلى الوضع الآمن بعد اكتشاف درجات حرارة أعلى من المعتاد على الكوكب.

يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل جميع الوظائف باستثناء الوظائف الأكثر أهمية حتى يظل بإمكان المهندسين تقييم الموقف.

عاد الفضول إلى طبيعته بعد بضعة أيام، لكن المهندسين ما زالوا يريدون تحليل السبب الدقيق للمشكلة، مشتبهين في أنها ناجمة عن اكتشاف العربة الجوالة لشذوذ في درجة الحرارة.

كانت المشكلات السابقة في عجلات العربة الجوالة قد جعلت الفريق يقود Curiosity لالتقاط صور جديدة لعجلاتها كل 3281 قدمًا أو 1000 متر.

قالت ميجان لين، مديرة مشروع كيوريوسيتي: "إذا وصلنا إلى النقطة التي كسرت فيها عجلة واحدة غالبية سروالها، فيمكننا القيام باستراحة محكومة للتخلص من القطع المتبقية".

"نظرًا للاتجاهات الحديثة يبدو من غير المحتمل أننا سنحتاج إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. العجلات صامدة بشكل جيد، مما يوفر الجر الذي نحتاجه لمواصلة صعودنا."

