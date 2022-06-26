شاهد .. من الألف إلى الياء.. هبة قطب تكشف أسرار ليلة الدخلة على الهواء مباشر بكل جرأة وبدون خجل !

انت الان تتابع خبر من الألف إلى الياء.. هبة قطب تكشف أسرار ليلة الدخلة على الهواء مباشر بكل جرأة وبدون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/26 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن ليلة الدخلة تخيف كثير من الفتيات المقبلات على الزواج، ولكن هذا الأمر لا يقتصر على السيدات فقط، فمعظم الرجال المقبلين على الزواج يكونون أكثر تخوفًا لاعتقادهم أن ليلة الزفاف ترتبط بمهمة لا بد من إنجازها.

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، أن المجتمع الشرقي لا يقبل الحديث العلني حول التفاصيل في ليلة الزفاف، إلا أن ذلك لا يمنع الأحاديث الجانبية التي تدور بين الشباب والفتيات، والتي تتضمن تناول كل منهم معلومات خاطئة تؤدي لزيادة الرهبة بين الطرفين.

وأضافت قطب، أن تهيئة الأجواء الرومانسية للعروس الجديدة من قِبل الزوج يساعد على تقليل توترها وتهيئتها نفسيًا لتقبل العلاقة، ومن الضروري تهيئة الزوج للزوجة قبل البدء، بداية من تقبله لقلقها من العلاقة للمرة الأولى بالحديث والكلام الهادئ فهي من أفضل أساليب تهيئة الزوجة قبل العلاقة لأن العامل النفسي لدى السيدات هو ما يحرك مشاعرها.