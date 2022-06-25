شاهد .. ليه تركتي برنامج شيخ الحارة والجريئة ؟؟ إيناس الدغيدي ترد وتكشف ماكان يطلب منها خلف الكواليس أن تفعله وبجرأة غير مسبوقة !!

انت الان تتابع خبر ليه تركتي برنامج شيخ الحارة والجريئة ؟؟ إيناس الدغيدي ترد وتكشف ماكان يطلب منها خلف الكواليس أن تفعله وبجرأة غير مسبوقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي في وقت سابق، السبب وراء قرارها بعدم الاستمرار في تقديم برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس.

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي خلال لقائها مؤخراً ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حسيت إن دي مش شخصيتي، لما أقول لواحد: انت ليه اتجوزت وليه اتطلقت.. ودي مش شخصيتي، وأنا مؤمنة بالحرية الشخصية".

ولفتت: "فيه حلقات جت لي مكنتش أعرف الشخصيات اللى حاورتها، وفيه ناس بتبقى ناجحة على السوشيال ميديا وأنا معرفهمش، وفيه ناس أنا مش مهتمة بإفشاء حياتهم الشخصية، ودي حاجة خاصة أوي وملهاش معنى، فحسيت أن فيه ناس بتعمل تريند على حساب البرنامج وعلى حسابي".

وأكملت: “أنا مكنتش مقتنعة باللى بيحصل في برنامح ”شيخ الحارة والجريئة" علشان كده محبتش أكمل". وتشارك شاشة القاهرة والناس، خلال شهر رمضان بالعديد من البرامج التلفزيونية التي تتناول أفكارًا مختلفة ومتنوعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثها وعبرو عن مدى إعجابهم بالمخرجة إيناس الدغيدي حيث اكدوا أنها تمتاز بالشجاعة بعدما تحدثت عن البرنامج بهذه الطريقة وبكل جرآة، حيث وقد تناولت تفاصيل مايدور خلف الشاشة.

الجدير ذكره أن إيناس الدغيدي هي اول مخرجة مصرية ست اتخرجت من المعهد العالي للسينما 1975 وعملت اول فيلم ليها 1985 وكان اسمه عفوا ايها القانون من بطولة محمود عبد العزيز و نجلاء فتحى.