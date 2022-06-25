شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. محمد رمضان يظهر برفقة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. محمد رمضان يظهر برفقة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بصورة صادمة ظهر فيها المتّهم بذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف، إلى جانب الممثل محمد رمضان، وجاء في النصّ المرافق للصورة المتداولة: صورة للقاتل مع محمد رمضان! تُرى هل من المفترض أن يُحاكم القاتل وحده؟!.

ولاقت هذه الصورة المزعومة غضبا كبيرا من قبل المتابعين، الذين احتجوا على الأفلام التي قدّمها الممثل المصري، والتي تروّج للعنف والقتل والبلطجة، وسط مطالبات بمحاكمته خاصة بعد انتشار الصورة الصادمة.

وحظيت صورة رمضان مع قاتل نيرة بمئات المشاركات على صفحات عدّة، وخاصة بعد أيام على انتشار مقطع فيديو للقاتل وهو يطعن طالبة المنصورة في الشارع قبل أن يمسك به المارة، لكن ما حقيقة هذه الصورة؟.

بعد البحث الذي أجرته بعض المواقع الموثوقة، تبين أنّ الشخص الظاهر في الصورة مع محمد رمضان ليس نفسه المتّهم بجريمة القتل، حيث كان قد نشر رمضان الصورة في حسابه الرسميّ على موقع فيسبوك في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2022، مشيراً إلى أنّها ملتقطة في الولايات المتّحدة الأمريكية، كما ذكر مستخدمٌ في أحد التعليقات أنّ الصورة تعود لشابّ اسمه كيفن جوزيف.

وبالبحث في حسابه على موقع فيسبوك يمكن ملاحظة التطابق في ملامح الوجه، ويشير كيفن جوزيف على حسابه أنّه يعيش في كاليفورنيا ما يتوافق مع مكان التقاط الصورة الذي حدده رمضان.

الجدير بالذكر ان النيابة العامّة المصريّة، قد أمرت بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل الطالبة نيرة عمدًا مع سابق الإصرار أمام جامعة المنصورة.