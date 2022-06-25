أخبار اليمن : برباعية نظيفة على عمان.. عودة متأخرة لناشيئ اليمن

برباعية نظيفة على عمان.. عودة متأخرة لناشيئ اليمنفاز منتخب اليمن للناشئين برباعية نظيفة على شقيقه العماني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في ختام بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها الأردن خلال الفترة (21 – 30) يونيو/حزيران الجاري.وأنهى الأحمر الصغير بقيادة المدرب الوطني قيس صالح الشوط الأول، متقدما بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع عبد الرحمن الخضر هدفين وزميله عبد الرحمن مشبق.

وفي الشوط الثاني وضع نجم المنتخب الوطني عبد الرحمن الخضر بصمته في اللقاء، إثر تسجيله الهدف الشخصي الثالث له" هاتريك" والرابع للمنتخب، ليضع أقيال سبأ أول ثلاث نقاط في البطولة والمركز الثالث، متفوقين على عمان متذيل الترتيب دون نقاط.

وكان المنتخب الوطني ودع المنافسات، بخسارته المباراتين الماضيتين أمام العراق بهدفين لهدف ومع الأردن بهدف نظيف، ليتأهل أسود الرافدين والنشامى للمربع الذهبي.

