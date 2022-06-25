شاهد .. نقابة المهن الموسيقية تقطع الشك باليقين وتكشف مصير الفنانة آمال ماهر .. مفاجأة غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر نقابة المهن الموسيقية تقطع الشك باليقين وتكشف مصير الفنانة آمال ماهر .. مفاجأة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة المصرية الشهيرة آمال ماهر ضجةً كبيرةً بعد اختفائها، حيث ادّعى البعض أن على نقابة المهن الموسيقية أن توضح ما يحصل معها.

نقابة المهن الموسيقية تكشف ما يحصل مع آمال ماهر



في التفاصيل، أهابت نقابة المهن الموسيقية في مصر بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها بعدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع أسرة آمال، وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما، وأنها تعيش حياة هادئة بين أسرتها.

ولفتت النقابة إلى أنها لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائما سند لكل أعضائها.

من جانبه قال محمد أبو اليزيد، وكيل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن ما يتردد من أنباء عن الفنانة آمال ماهر مجرد شائعات، مؤكدا: ”آمال ماهر بخير وصحة جيدة الحمد لله، ولا صحة لما يتردد“.

لكن ما يثير الجدل هو أنّ نقابة المهن الموسيقية كشفت تواصلها مع أسرة ماهر وليس معها شخصيًّا، دون معرفة سبب عدم الوصول إليها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.

وكانت قد فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر الجمهور بإعلانها تراجعها عن قرار اعتزال الفن والذي كانت اتخذته منذ مدة.

وكتبت آمال ماهر معلنة تراجعها عن قرار الاعتزال عبر صفحتها الخاصة على تويتر:”اصحابي وحبايبي و اهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوووني اوي واوعدكم اني اكون قريب معاكم وبينكم لان ده مكاني واماني انتوا اللي بستمد منكم الامان والحب مع كل حبي آمال ماهر”.

هذا وكانت خرجت الفنانة المصرية امال ماهر عن صمتها وكشفت لأول مرة سبب إعتزالها الفن.

وكتبت امال ماهر عبر صفحتها الخاصة على تويتر متحدثةً عن سبب إعتزالها الفن بالقول:”جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي”.